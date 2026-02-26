ECONOMIE
Kamer wil verliezen kunnen verrekenen in aangepaste box 3

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 22:12
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat de belasting op vermogensrendement wordt aangepast, zodat verliezen in een voorgaand jaar kunnen worden verrekend. Een motie van ChristenUnie en JA21 met die oproep werd aangenomen door een meerderheid van de Kamer. Ook coalitiepartij VVD stemde voor deze aanpassing van de nieuwe vorm van box 3.
De wet voor de nieuwe vermogensrendementsheffing is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog wel door de Senaat.
Bij een eerder debat over de wet had JA21 een aanpassingsvoorstel gedaan om voor deze zogenoemde carry-back te zorgen. Dat voorstel werd toen weggestemd, net als alle andere aanpassingen die Kamerleden voorstelden. Dit was onder meer omdat aanpassingen extra geld kosten en de wet snel klaar moest zijn, vond de toenmalige staatssecretaris van Financiën.
VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) kondigde woensdag aan dat het kabinet toch nog wil gaan sleutelen aan de wet die het werkelijke rendement op vermogen moet gaan belasten vanaf 2028.
