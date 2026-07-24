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Bruls: fatale schietpartij 18-jarige geen willekeurig geweld

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 15:45
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NIJMEGEN (ANP) - De schietpartij in Nijmegen waarbij eerder deze week een 18-jarige jongeman werd doodgeschoten, was "geen willekeurig geweld", zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls tegen het ANP. Er is volgens hem het nodige aan voorafgegaan: "Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten." Verdere details wilde hij niet geven.
Het schietincident gebeurde dinsdagavond rond 22.00 uur aan de Graafseweg in het centrum van Nijmegen, in de buurt van de Vierdaagsefeesten. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om zinloos geweld en was de jongen geen doelwit. Bruls zegt nu: "Er was geen sprake van zinloos geweld."
De politie laat weten de uitspraken van Bruls aan hem te laten. "Wij zijn nog druk bezig met het onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij, het vinden van de schutter en eventuele betrokkenheid van anderen." De politie meldde eerder dat er geen link is met de Vierdaagsefeesten. Tijdens de feesten waren de afgelopen dagen meerdere incidenten.
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