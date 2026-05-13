Brussel gaat lidstaten oproepen conversietherapie te verbieden

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat lidstaten oproepen conversietherapie te verbieden, maar komt zelf niet met een EU-verbod erop. Daarmee reageert het dagelijks bestuur van de EU op een petitie die ruim 1 miljoen keer is ondertekend om conversietherapie te verbieden in de 27 lidstaten.

"De Commissie heeft de juridische mogelijkheden geanalyseerd en is van plan een aanbeveling aan te nemen waarin EU-lidstaten worden opgeroepen om conversietherapie te verbieden", schrijft ze in een verklaring. Die aanbeveling wordt naar verwachting in 2027 aangenomen.

Conversietherapie staat ook wel bekend als homogenezing. Het zijn praktijken die erop gericht zijn de seksuele oriëntatie of genderervaring van lhbtqi+-personen te veranderen, bijvoorbeeld via gebedssessies of in speciale kampen.

Volgens voorzitter Ursula von der Leyen is er voor de therapieën "geen plaats in de Unie". "Conversietherapie is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat lhbtqi+-personen ziek zijn", aldus de Commissie.