ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel: Italië moet meer werk maken van terugname asielzoekers

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 13:10
anp160726118 1
BRUSSEL (ANP) - Italië moet van de Europese Commissie "met prioriteit" werk maken van het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië zijn doorgereisd naar andere EU-lidstaten. Dat stelt de Commissie in een donderdag verschenen rapportage. Cyprus, Griekenland en Spanje lijken hiermee op de goede weg, maar het is volgens de Commissie nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen.
De rapportage gaat over het solidariteitsmechanisme, een soort Europese variant van de Spreidingswet. Dat is een belangrijk onderdeel van het Europese migratiepact. De Europese Commissie stelt jaarlijks vast welke EU-landen hoeveel asielzoekers moeten overnemen van andere EU-landen die kampen met een hoge migratiedruk. Het gaat nu om Italië, Griekenland, Spanje en Cyprus.
In ruil daarvoor moeten deze landen asielzoekers terugnemen van andere EU-landen, als asielzoekers in een van die vier landen een asielaanvraag hebben ingediend, maar toch zijn doorgereisd.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Zoveel kost dezelfde vakantie als je rijdt, vliegt of de nachttrein pakt – het verschil is verrassend groot

shutterstock_2732918445

Minder water uit de kraan: Vitens verlaagt druk in deze regio’s

ce026378-fd14-4454-852b-edf6b2c9917b_w1920_r1.5_fpx51_fpy44

Florida gaat twee bejaarden executeren

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 06.09.13

Gruwelijke ouders (“diepgelovige christenen”) sluiten adoptiekind jarenlang op in slaapkamer in Florida

public

Zonder muggen geen chocolade

ANP-563620586

Vrijwillige brandweerman bekent: hij stak het bos van Fontainebleau zelf in brand

Loading