Zoveel toeristenbelasting betaal je per nacht in de populairste Europese steden — Amsterdam is veruit het duurst

Wie deze zomer een citytrip boekt, betaalt in vrijwel elke Europese hoofdstad een aparte toeristenbelasting bovenop de kamerprijs. De verschillen zijn groot: van rond de €2 in Praag tot ruim €18 per nacht in Amsterdam.

Amsterdam torent boven de rest uit

Amsterdam heeft in 2026 zonder twijfel de hoogste toeristenbelasting van Europa. De hoofdstad rekent 12,5% van de overnachtingsprijs — het hoogste percentage van het continent — en kent, anders dan bijna alle andere Europese steden, geen maximumbedrag

Door de btw -verhoging op logies van 9% naar 21% per 1 januari 2026 komt de totale belastingdruk op een Amsterdamse hotelovernachting uit op 33,5% van de kamerprijs — voor een kamer van €200 dus ruim €67 extra ( KasLek ) ( Wego ).

Vergelijking populairste Europese steden (2026)

Stad Toeristenbelasting per persoon per nacht Amsterdam 12,5% van kamerprijs (~€18 gemiddeld, geen max) Parijs €2,60 tot €15,93 (Palace) (Service Public) Barcelona €4,60 tot €9,50 (max. 7 nachten) (Prostay) Rome €4 tot €10 (max. 10 nachten) (Idealista) Berlijn 7,5% netto kamerprijs (max. 21 nachten) Brussel €5 (hotel) / €4 (B&B) (Euronews) Lissabon €4 Edinburgh (vanaf 24 juli 2026) 5% van kamerprijs, max. 5 nachten (BBC) Boedapest ~€2,48 Praag ~€2

Parijs, Barcelona en Edinburgh gaan mee omhoog

Parijs verhoogde per 1 januari 2026 opnieuw de tarieven: een gast in een vijfsterrenhotel betaalt nu €11,70 per nacht, in een Palace-hotel €15,93 Kinderen onder de 18 zijn in Frankrijk vrijgesteld.

Barcelona stapelt heffingen op: de gemeentelijke toeslag stijgt naar €6 per persoon per nacht, bovenop de regionale Catalaanse belasting. Voor een vijfsterrenhotel komt het totaal daarmee op €9,50 per nacht De stad wil de heffing tegen 2029 verder verhogen naar €8.

Edinburgh voert vanaf 24 juli 2026 als eerste Britse stad een echte toeristenbelasting in: 5% van de kamerprijs voor maximaal vijf nachten ( Brussel verhoogde per januari zijn tarief met €1 naar €5 per hotelnacht

Waarom stijgen de tarieven overal?

Steeds meer Europese steden zetten toeristenbelasting in als sturingsinstrument tegen massatoerisme en als financiering voor woningbouw, openbaar vervoer en behoud van historische binnensteden. Amsterdam gebruikt de opbrengst onder meer voor een gemeentelijk vastgoedfonds; Edinburgh koppelt de heffing aan de aanpak van de woningcrisis

De boodschap voor reizigers: reken bij het boeken van een citytrip niet alleen op de kamerprijs. Tel er in Europese steden structureel een stevig belastingdeel bij op — en in Amsterdam meer dan waar dan ook.