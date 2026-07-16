ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoveel toeristenbelasting betaal je per nacht in de populairste Europese steden — Amsterdam is veruit het duurst

Economie
door Ans Vink
donderdag, 16 juli 2026 om 13:07
shutterstock_2149204679

Wie deze zomer een citytrip boekt, betaalt in vrijwel elke Europese hoofdstad een aparte toeristenbelasting bovenop de kamerprijs. De verschillen zijn groot: van rond de €2 in Praag tot ruim €18 per nacht in Amsterdam.

Amsterdam torent boven de rest uit

Amsterdam heeft in 2026 zonder twijfel de hoogste toeristenbelasting van Europa. De hoofdstad rekent 12,5% van de overnachtingsprijs — het hoogste percentage van het continent — en kent, anders dan bijna alle andere Europese steden, geen maximumbedrag
Concreet: bij een hotelkamer van €150 komt daar €18,75 belasting bovenop, bij €250 al €31,25. Landelijk gemiddeld betalen toeristen in Amsterdam €18,44 per persoon per nacht — verreweg het meeste van Nederland, waar het gemiddelde op €2,79 ligt
Door de btw-verhoging op logies van 9% naar 21% per 1 januari 2026 komt de totale belastingdruk op een Amsterdamse hotelovernachting uit op 33,5% van de kamerprijs — voor een kamer van €200 dus ruim €67 extra (KasLek) (Wego).

Vergelijking populairste Europese steden (2026)

StadToeristenbelasting per persoon per nacht
Amsterdam12,5% van kamerprijs (~€18 gemiddeld, geen max)
Parijs€2,60 tot €15,93 (Palace) (Service Public)
Barcelona€4,60 tot €9,50 (max. 7 nachten) (Prostay)
Rome€4 tot €10 (max. 10 nachten) (Idealista)
Berlijn7,5% netto kamerprijs (max. 21 nachten)
Brussel€5 (hotel) / €4 (B&B) (Euronews)
Lissabon€4
Edinburgh (vanaf 24 juli 2026)5% van kamerprijs, max. 5 nachten (BBC)
Boedapest~€2,48
Praag~€2

Parijs, Barcelona en Edinburgh gaan mee omhoog

Parijs verhoogde per 1 januari 2026 opnieuw de tarieven: een gast in een vijfsterrenhotel betaalt nu €11,70 per nacht, in een Palace-hotel €15,93 Kinderen onder de 18 zijn in Frankrijk vrijgesteld.
Barcelona stapelt heffingen op: de gemeentelijke toeslag stijgt naar €6 per persoon per nacht, bovenop de regionale Catalaanse belasting. Voor een vijfsterrenhotel komt het totaal daarmee op €9,50 per nacht De stad wil de heffing tegen 2029 verder verhogen naar €8.
Edinburgh voert vanaf 24 juli 2026 als eerste Britse stad een echte toeristenbelasting in: 5% van de kamerprijs voor maximaal vijf nachten ( Brussel verhoogde per januari zijn tarief met €1 naar €5 per hotelnacht

Waarom stijgen de tarieven overal?

Steeds meer Europese steden zetten toeristenbelasting in als sturingsinstrument tegen massatoerisme en als financiering voor woningbouw, openbaar vervoer en behoud van historische binnensteden. Amsterdam gebruikt de opbrengst onder meer voor een gemeentelijk vastgoedfonds; Edinburgh koppelt de heffing aan de aanpak van de woningcrisis
De boodschap voor reizigers: reken bij het boeken van een citytrip niet alleen op de kamerprijs. Tel er in Europese steden structureel een stevig belastingdeel bij op — en in Amsterdam meer dan waar dan ook.

Lees ook

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijnHotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn
Booking‑app lek als mandje: zo makkelijk kunnen criminelen je bestelenBooking‑app lek als mandje: zo makkelijk kunnen criminelen je bestelen
Trump: meisjes die niet uitkijken kunnen verkracht wordenTrump: meisjes die niet uitkijken kunnen verkracht worden
5 tips om stiekeme camera's te vinden in je hotel of Airbnb5 tips om stiekeme camera's te vinden in je hotel of Airbnb
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Zoveel kost dezelfde vakantie als je rijdt, vliegt of de nachttrein pakt – het verschil is verrassend groot

shutterstock_2732918445

Minder water uit de kraan: Vitens verlaagt druk in deze regio’s

ce026378-fd14-4454-852b-edf6b2c9917b_w1920_r1.5_fpx51_fpy44

Florida gaat twee bejaarden executeren

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 06.09.13

Gruwelijke ouders (“diepgelovige christenen”) sluiten adoptiekind jarenlang op in slaapkamer in Florida

public

Zonder muggen geen chocolade

ANP-563620586

Vrijwillige brandweerman bekent: hij stak het bos van Fontainebleau zelf in brand

Loading