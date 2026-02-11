Brussel lanceert actieplan om EU tegen drones te beschermen

BRUSSEL (ANP) - De EU gaat de strijd opvoeren tegen vijandige drones in de lucht, op land, op zee en onder water. Het belangrijkste doel is bescherming van het luchtruim, de kritieke infrastructuur, de buitengrenzen en openbare ruimten. Daartoe heeft de Europese Commissie woensdag een EU-actieplan gepresenteerd om de toenemende dreiging van drones tegen te gaan. Dat omvat maatregelen om aanvallen met drones te voorkomen, te detecteren en uit te schakelen.

De Europese Commissie wil onder meer dat de eigenaar van elke drone kan worden geïdentificeerd. Drones vanaf 100 gram moeten verplicht worden geregistreerd; dat geldt nu voor drones vanaf 250 gram. "De drones worden steeds kleiner en zelfs zeer lichte drones zijn tot veel in staat", verduidelijkt een EU-functionaris.

Dat voorkomt niet het onrechtmatige of vijandige gebruik van drones, "maar het stelt wetshandhavers en defensie wel in staat om veel beter vriend van vijand te onderscheiden", voegde hij daaraan toe. "Dat is precies wat je nodig hebt als je effectief wilt zijn in de strijd tegen het illegale gebruik van drones."

Geofencing

Daarnaast wil de Commissie via geofencing voorkomen dat drones toegang krijgen tot verboden zones rondom kritieke infrastructuur, nucleaire installaties, defensiemiddelen en -faciliteiten. Dat is weliswaar al verboden, maar dat kan volgens de EU-functionaris nu moeilijk worden voorkomen.

Lidstaten moeten op een precieze, gedigitaliseerde manier gebieden in hun luchtruim definiëren die niet toegankelijk mogen zijn, zo staat in het actieplan. Via software moeten deze gegevens in alle drones worden ingebouwd, waardoor zij geen toegang kunnen krijgen tot verboden zones.

De Commissie stelt voor snelle antidrone-noodresponsteams te vormen voor de bestrijding van drones. Die teams moeten op verzoek van lidstaten bijstand verlenen. Het is volgens de Commissie een concreet en operationeel actieplan dat in overleg met de lidstaten snel kan worden ingevoerd. Ze wil dat elke lidstaat een nationale coördinator voor dronebeveiliging aanstelt.