Europol meldt inbeslagname van 1,2 miljard euro aan nepgeld

Samenleving
door Redactie
woensdag, 11 februari 2026 om 10:37
bijgewerkt om woensdag, 11 februari 2026 om 10:41
anp110226092 1
Bij een internationale actie tegen valsemunters is zo'n 1,2 miljard euro aan nepgeld gevonden. Dat meldt politiedienst Europol in een persbericht. Meer dan 90 procent van het in beslag genomen nepgeld viel te koppelen aan zendingen uit China.
Aan de operatie deden achttien landen mee, waaronder ook Nederland. Oostenrijk, Portugal en Spanje hadden de leiding bij het bestrijden van criminele netwerken die de post gebruiken bij de distributie van nepgeld.
Er waren volgens Europol grote vondsten in landen als Roemenië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Er zijn op grote schaal nepbankbiljetten en nagemaakte euro's, ponden en dollars in beslag genomen.
De operatie vestigt de aandacht op de rol van China als herkomstland van nepgeld. Instanties als de Europese Centrale Bank proberen de samenwerking met de Chinese autoriteiten te versterken om de productie van vals geld bij de bron aan te pakken, zegt Europol.
