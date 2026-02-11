Rechters willen meer info over letsel door anticonceptie Essure

UTRECHT (ANP) - Duizenden vrouwen moeten langer wachten op de beslissing of ze een schadevergoeding krijgen voor gezondheidsklachten die zouden zijn veroorzaakt door de anticonceptie Essure van Bayer. De rechtbank in Utrecht zou daar woensdag uitspraak over doen, maar de rechters concluderen dat ze meer informatie nodig hebben.

"Om daarover meer duidelijkheid te krijgen, moet Bayer nadere informatie aanleveren en zal de rechtbank een commissie van deskundigen benoemen", oordelen ze. De zaak gaat in april verder.