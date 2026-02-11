ECONOMIE
Rechters willen meer info over letsel door anticonceptie Essure

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 10:48
UTRECHT (ANP) - Duizenden vrouwen moeten langer wachten op de beslissing of ze een schadevergoeding krijgen voor gezondheidsklachten die zouden zijn veroorzaakt door de anticonceptie Essure van Bayer. De rechtbank in Utrecht zou daar woensdag uitspraak over doen, maar de rechters concluderen dat ze meer informatie nodig hebben.
"Om daarover meer duidelijkheid te krijgen, moet Bayer nadere informatie aanleveren en zal de rechtbank een commissie van deskundigen benoemen", oordelen ze. De zaak gaat in april verder.
