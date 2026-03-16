Waarom ChatGPT een wig drijft tussen jou en je partner

Is jouw partner constant in de weer met AI -modellen zoals ChatGPT? LLM's zijn getraind met behulp van gigantische hoeveelheden online teksten en het forum Reddit is hofleverancier. De mening van Reddit-gebruikers sijpelt dan ook flink door in de antwoorden die gebruikers voorgeschoteld krijgen. En dat kan grote gevolgen hebben voor je liefdesleven.

Op Reddit is de kans groot dat relatieadvies wordt samengevat met de woorden: maak het uit. Volgens een analyse van vijftien jaar aan berichten op het forum r/relationship_advice is dat inmiddels het standaardadvies.

Enorme berg data

Een onderzoeker dook in een gigantische berg data: liefst 52 miljoen reacties. Daaruit werden ruim 1,1 miljoen kwalitatieve adviezen gefilterd om te kijken wat mensen elkaar daadwerkelijk aanraden wanneer het liefdesleven piept en kraakt. De conclusie is dat geduld steeds verder uit de mode is geraakt.

In 2010 kreeg ongeveer 30 procent van de vragenstellers het advies om de relatie te beëindigen. Vijftien jaar later ligt dat percentage rond de 50 procent. Met andere woorden: de helft van de adviezen op het forum komt neer op uitmaken.

Andere meer diplomatieke oplossingen verliezen terrein. Het advies om te communiceren daalde van 22 naar 14 procent. Compromissen sluiten kelderde van 7 naar 3 procent. En elkaar wat ruimte geven ging van 25 naar 13 procent. Alles wat tijd, geduld of nuance vraagt, verliest aan populariteit.

Relatietherapie

Er is één categorie die wél groeit: neem relatietherapie. In 2010 kwam dat advies in slechts 1 procent van de reacties voor. Tegenwoordig is dat zo’n 6 procent. Een groeiend deel van de Reddit-gebruikers beseft dat sommige problemen toch beter door professionals opgelost kunnen worden, al is het nog steeds een kleine groep.

Als je een AI-model traint op al deze adviezen, dan adviseert hij aan de lopende band om het uit te maken.