Brussel: meer geld naar oostgrens om vertrek burgers te voorkomen

BRUSSEL (ANP) - Er moeten meer investeringen komen in EU-regio's die grenzen aan Rusland, Belarus en Oekraïne. Dat stelt de Europese Commissie woensdag in een strategie voor de oostgrens. Door de stagnerende economie trekken mensen steeds meer weg uit de grensregio's in Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije.

Een zwakke economie en wegtrekkende bevolking aan de grenzen is een risico voor de veiligheid van de hele EU, zo beargumenteert de Commissie. Daarom wil ze financiële instellingen, zoals de Europese Investeringsbank (EIB), aansporen te blijven investeren in die regio's.

De Commissie hoopt volgende week de EIB en lokale en nationale banken een verklaring te laten ondertekenen met de intentie meer leningen te verstrekken in de grensregio's. De Commissie hoopt hen de mogelijkheden te laten inzien die er zijn in die regio's om te investeren in industrie, landbouw en bosbouw, zei Eurocommissaris Raffaele Fitto (Cohesiebeleid).

Onderhandelen meer geld

De oostelijke grenslanden zijn zelf al flink aan het onderhandelen over de komst van meer geld uit het aankomende EU-budget (2028-2034). Niet alleen voor defensie, maar ook voor de economische ondersteuning van hun grensregio's.

De EU heeft eind vorig jaar toegezegd de grensregio's bij te staan met de bouw van een zogenoemde dronemuur voor de bescherming van de oostgrens. Die zou binnen ongeveer een jaar geregeld moeten zijn.