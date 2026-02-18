ECONOMIE
Herbert was verbaasd dat ze is gevraagd voor een ministerspost

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 13:18
anp180226116 1
DEN HAAG (ANP) - Heleen Herbert was verbaasd dat ze is gevraagd om minister van Economische Zaken te worden, zei ze na afloop van haar gesprek met formateur Rob Jetten. De CDA'er zei dat het "een vraag is waar je onmogelijk ja op kunt zeggen, maar ook onmogelijk nee op kunt zeggen", waarmee ze voormalig onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aanhaalde.
Herbert was al lid van het CDA, maar niet politiek actief. Ze was hiervoor directeur strategie bij bouwbedrijf Heijmans. Ze hoopt het bedrijfsleven dan ook "wind in de rug" te geven. Het is volgens Herbert belangrijk dat er "langere lijnen" lopen en dat bedrijven weten wat ze kunnen verwachten van de regering.
De CDA'er had op inhoudelijke vragen, onder meer over Nvidia en China, nog geen antwoord. "Eerst maar eens beëdigd worden, daarna ga ik heel erg mijn best doen."
