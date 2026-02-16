ECONOMIE
Italië klaar om Palestijnse politie te trainen in Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 14:20
anp160226108 1
ROME (ANP/RTR/DPA) - Italië is klaar om te helpen bij het opleiden van Palestijnse politieagenten in de Gazastrook, zegt minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani. Het land wil op die manier bijdragen aan de wederopbouw van Gaza en het creëren van een stabiele situatie.
Tajani stelde ook dat zijn land waarnemend lid wil worden van de Raad van Vrede van de Amerikaanse president Donald Trump. Die organisatie moet toezien op het staakt-het-vuren in Gaza en de wederopbouw overzien.
Indonesië heeft vorige week gezegd dat het land eind juni waarschijnlijk klaar is om 8000 militairen naar Gaza te sturen. Dat is de meest concrete toezegging voor een internationale troepenmacht tot nu toe. De regering in Jakarta verduidelijkte maandag dat de troepen wel onder Indonesisch gezag zullen blijven en in principe gevechten zullen vermijden.
