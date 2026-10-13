Opnieuw opstootjes bij Franse onderwijsprotesten

PARIJS (ANP/AFP) - In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Dat melden Franse media. Volgens een van de deelnemende vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs.

Op beelden van BFMTV, dat een cameraploeg ter plaatse heeft, is te zien hoe in hoofdstad Parijs een kat-en-muisspel is ontstaan tussen veelal jonge demonstranten en de politie. Nabij het Hôtel des Invalides voert de politie dinsdagmiddag charges uit. Ook worden waterwerpers ingezet. Volgens BFMTV zijn de demonstranten voornemens naar het Hôtel de Matignon te trekken, de residentie en het kantoor van premier Sébastien Lecornu.

Al weken wordt in het land gedemonstreerd tegen de problemen in het onderwijs, aanvankelijk met name door scholieren. Later voegden zich daar, naast de vakbonden, ook universiteitsstudenten bij. Eerder klonk de oproep om dinsdag opnieuw in groten getale de straat op te gaan.

In brand steken prullenbakken

Ook in Lyon braken dinsdag onlusten uit. Negen mensen werden daar gearresteerd, voor zaken als het in de brand steken van prullenbakken en gooien van spullen naar de politie. In Montpellier voerde de politie eveneens charges uit. Ook in Rennes was het onrustig.

Op het geweld dat ordediensten gebruiken tegen de demonstranten klinkt grote kritiek. Zo verloor begin oktober een minderjarige zijn hand door een flitsgranaat die hij zou hebben opgepakt. Onder anderen vakbondsbestuurder Sophie Binet en meerdere politici hebben zich fel uitgesproken tegen het geweld tegen de veelal minderjarigen en de duizenden arrestaties en staandehoudingen die zijn verricht. Naar 36 incidenten wordt inmiddels intern onderzoek gedaan, zo bleek dinsdag.