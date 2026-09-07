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Brussel spreekt zich fel uit tegen wijze begrafenis Mladić

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 13:07
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft zich maandag fel uitgesproken tegen de manier waarop de begrafenis van de Servische veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladić plaatsvindt. "Elke verheerlijking van oorlogsmisdadigers, ontkenning van genocide en revisionisme is in strijd met de meest fundamentele Europese waarden en heeft geen plaats in de EU of in EU-kandidaatlanden", stelt de Commissie maandag in een schriftelijke verklaring.
Hoewel Mladić geen staatsbegrafenis krijgt, werd zijn kist die donderdag vanuit Nederland naar Servië werd gevlogen, gedrapeerd met vlaggen uit het toestel getild. Dit militaire eerbetoon viel verkeerd in Europa. Eurocommissaris Marta Kos (EU-uitbreiding) annuleerde uit protest meteen haar geplande bezoek aan Servië, dat EU-kandidaatlid is.
"De gewapende conflicten op de Westelijke Balkan in de jaren negentig behoren tot de donkerste momenten in de recente geschiedenis van Europa", aldus de schriftelijke verklaring van maandag.
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