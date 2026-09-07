Veel minder mensen dan je denkt zijn echt linkshandig

Wereldwijd is ongeveer 10,6 procent van de mensen linkshandig. Maar wie denkt dat al die mensen hun linkerhand voor alles gebruiken, heeft het mis. Volledig linkshandig zijn blijkt behoorlijk zeldzaam: slechts 2,1 procent van de mensen valt in die categorie.

Links- of rechtshandig klinkt als een simpele tweedeling, maar handvoorkeur kan ook als een glijdende schaal worden bekeken. Dat wordt duidelijk met de Edinburgh Handedness Inventory, een veelgebruikte vragenlijst waarin mensen aangeven welke hand ze bij tien alledaagse bezigheden verkiezen.

Het gaat onder meer om schrijven, tekenen, gooien, knippen met een schaar, tandenpoetsen, een mes of lepel gebruiken, vegen met een bezem, een lucifer aanmaken en een doos openen.

Op basis daarvan kan een zogeheten lateralisatiequotiënt worden berekend. De schaal loopt van -100 voor iemand die bij alle tien activiteiten de linkerhand verkiest, via 0 voor iemand die volledig tweehandig is, tot +100 voor iemand die alles met rechts doet.

Heel weinig mensen zijn dubbelhandig

Een Duitse studie uit 2024 onder ongeveer 600 deelnemers laat zien hoe bijzonder de uitersten zijn. Van alle deelnemers was 2,1 procent volledig linkshandig, met een score van -100. Omdat in de totale bevolking ongeveer 10,6 procent linkshandig is, betekent dit dat grofweg een op de vijf linkshandigen voor alle onderzochte taken de linkerhand gebruikt. De overige vier op de vijf linkshandigen gebruiken voor minstens een van die bezigheden hun rechterhand.

Volledig tweehandig zijn is nóg zeldzamer. Slechts 0,2 procent van de deelnemers behaalde exact een score van 0.

Aan de andere kant van de schaal ziet het beeld er heel anders uit. Maar liefst 47,3 procent van alle deelnemers was volledig rechtshandig en scoorde +100. Eerder onderzoek liet al zien dat linkshandigen minder vaak volledig links zijn dan rechtshandigen volledig rechts.