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Merz na verkiezingswinst AfD: CDU tot in de kern geschokt

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 13:10
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BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat de verkiezingsuitslag in de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt zijn partij CDU "tot in de kern heeft geschokt", schrijft de krant Bild. De radicaalrechtse Alternative für Deutschland (AfD) werd daar zondag veruit de grootste partij.
"We kunnen niet zomaar doorgaan zoals voorheen. Ik kan dat niet en de federale regering ook niet", citeert Bild. Merz stelt dat zijn partij, die nu nog de regering in Saksen-Anhalt leidt, "dramatisch" heeft verloren. Hij zei dat "het niet is gelukt om een emotionele band met de mensen te krijgen" en dat de partij dit "niet kan negeren".
In de Duitse politiek bestaan zorgen over de gevolgen van een eventuele deelstaatregering onder leiding van AfD. Merz zei dat Duitsland een "sterke grondwet" heeft. "We hebben alle instrumenten om de grondwet te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering, maar we worden geconfronteerd met een aardverschuiving in ons partijstelsel".
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