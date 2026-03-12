ECONOMIE
Revolutionaire Garde zegt doelen Israël en VS aan te vallen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:00
anp120326114 1
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde claimt aanvallen uitgevoerd te hebben op Israëlische en Amerikaanse doelen in de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Koeweit. Meerdere doelen werden volgens de Garde getroffen.
De Garde claimt "de verzamelplaats van de Amerikaanse krachten" op een locatie in Dubai en Amerikaanse doelen op de vliegbasis Ahmad al-Jaber in Koeweit aangevallen te hebben. Een locatie van de Amerikaanse mariniers op Al Dhafra Air Base in de Emiraten en "de mobiele Amerikaanse bases in Irak" zouden getroffen zijn. Ook zegt de Garde Israëlische doelen in Tel Aviv geraakt te hebben.
