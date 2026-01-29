ECONOMIE
Brussel wil wortel en stok inzetten bij EU-visumbeleid

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 14:03
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil het EU-visumbeleid aanpassen met de wortel-en-stokmethode; een systeem van belonen en straffen. Niet-EU-landen die uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen, worden daarvoor beloond met soepelere regels. Landen die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, worden in de toekomst juist bestraft met strengere voorwaarden voor hun burgers om een visum voor de EU te bemachtigen. Dat staat in de donderdag gepresenteerde visumstrategie van de Commissie.
Hiermee hoopt de Commissie dat landen van herkomst afgewezen asielzoekers terugnemen. Met een strenger visumbeleid kan de EU "veel sneller optreden tegen partners die hun eigen onderdanen niet terugnemen", zei Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie).
Vijandige acties van derde landen die de veiligheid van de EU ondermijnen, wil de Commissie ook bestraffen. Ze denkt daarbij aan opschorting of weigering van visumaanvragen. De visumregels voor arbeidsmigranten waaraan de EU grote behoefte heeft, moeten juist worden versoepeld.
