Rijkswaterstaat meldt nog zo'n 175 kilometer file door sneeuw

UTRECHT (ANP) - De sneeuw zorgt vooral in het midden van het land nog voor oponthoud op de weg. Volgens Rijkswaterstaat staat er tegen 14.00 uur nog zo'n 175 kilometer file.

In de ochtend was er door de sneeuw en gladheid sprake van de drukste ochtendspits sinds december 2024. In totaal stond er zo'n 690 kilometer file. Inmiddels is de situatie op de wegen weer wat rustiger, meldt de wegbeheerder.

Rijkswaterstaat rekent wel op een drukke avondspits en adviseert mensen ervoor of erna de weg op te gaan.

Volgens de wegbeheerder trekken er nog altijd winterse buien over het land. Later op de middag gaat het opnieuw sneeuwen.