Libanon verwijt Hezbollah belangen Libanon te schaden

door anp
zondag, 08 maart 2026 om 16:30
BEIROET (ANP) - De Libanese minister van Buitenlandse Zaken heeft zich in sterke bewoordingen uitgesproken tegen de aanvallen van Hezbollah tegen Israël. Dat deed Youssef Raggi in een bericht op X kort na een spoedbijeenkomst van de Arabische Liga, waaraan Libanon deelneemt.
Volgens Raggi schaadt Hezbollah "eens te meer het belang van Libanon" om de agenda van buitenlandse mogendheden te bedienen, zinspelend op Iran. De inmenging van Hezbollah in de oorlog sleept het land volgens hem in "een oorlog waarmee Libanon niets van doen heeft, en lokt zo zware aanvallen van Israël op Libanees gebied uit". Raggi riep Hezbollah opnieuw op "direct" te ontwapenen.
Libanon, met name het zuiden van dat land, is de voorbije dagen doelwit van grootschalige Israëlische aanvallen tegen Hezbollah-doelen. Eerder sprak president Joseph Aoun zich al in felle bewoordingen uit over de Israëlische aanvallen tegen Libanon. Hij riep de internationale gemeenschap toen op in actie te komen.
