Buitenlandminister Iran verwacht oplossing in gesprekken met VS

NEW YORK (ANP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat er nog steeds een "goede kans" is op een diplomatieke oplossing voor het conflict met de Verenigde Staten over Teherans nucleaire ambities. Abbas Araqchi heeft waarschijnlijk donderdag in Genève een ontmoeting met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, zei hij tegen CBS News.

De verwachting is dat ook Jared Kushner zich aansluit bij de gesprekken in Genève, melden diverse Amerikaanse media.

Afgelopen donderdag gaf de Amerikaanse president Donald Trump aan een kleinschalige militaire aanval op Iran te overwegen om de druk op het land op te voeren.