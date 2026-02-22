ECONOMIE
FT: Rusland gaat draagbare raketsystemen leveren aan Iran

Samenleving
door Redactie
zondag, 22 februari 2026 om 18:27
bijgewerkt om zondag, 22 februari 2026 om 18:46
 Iran en Rusland zijn in het geheim een wapendeal overeengekomen ter waarde van 500 miljoen euro, schrijft de Britse krant Financial Times (FT). In het akkoord, dat al in december werd getekend in Moskou, spraken de partijen af dat Rusland draagbare Verba-lanceereenheden en raketten levert aan Iran.
Voor Iran is het een belangrijke stap in de wederopbouw van de luchtverdediging, die tijdens de oorlog met Israël vorig jaar bijna volledig werd verwoest, schrijft FT.
Rusland levert volgens het akkoord de komende drie jaar 500 Verba-lanceereenheden en 2500 raketten. De Verba is een van Ruslands modernste luchtverdedigingssystemen, volgens de krant. Militairen kunnen met de Verba vanaf de schouder kruisraketten en laagvliegende vliegtuigen en drones neerschieten.
De Verba speelt geen belangrijke rol in de Russische verdediging tegen Oekraïense droneaanvallen, schrijft FT. Daardoor is het voor Rusland waarschijnlijk geen probleem om deze wapens te verkopen.
