Louvre gesloten vanwege staking personeel

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Toeristen staan voor een dichte deur bij het Louvre, het immens populaire museum in Parijs. Honderden medewerkers hebben voor een staking gestemd, melden de bonden maandag.

"Vanwege openbare stakingen is het museum momenteel gesloten", bevestigt het Louvre online. "Excuses voor het ongemak."

Onder het personeel bestaat onvrede over de werkdruk en werkomstandigheden. Medewerkers vinden onder meer dat er te weinig personeel is om de grote bezoekersstromen in goede banen te leiden.

Gevoelig moment

Iedere dag bezoeken ongeveer 30.000 mensen het Louvre, waar onder meer het beroemde schilderij Mona Lisa te zien is. Op jaarbasis gaat het om miljoenen bezoekers. De bonden willen dat meer beveiligers en andere medewerkers worden aangenomen.

De staking komt op een gevoelig moment voor het museum. Dat raakte eerder dit jaar al in opspraak doordat inbrekers er op klaarlichte dag voor tientallen miljoenen aan juwelen konden stelen. Ook klinkt er kritiek op de staat van het gebouw.