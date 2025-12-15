ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Louvre gesloten vanwege staking personeel

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 11:47
anp151225108 1
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Toeristen staan voor een dichte deur bij het Louvre, het immens populaire museum in Parijs. Honderden medewerkers hebben voor een staking gestemd, melden de bonden maandag.
"Vanwege openbare stakingen is het museum momenteel gesloten", bevestigt het Louvre online. "Excuses voor het ongemak."
Onder het personeel bestaat onvrede over de werkdruk en werkomstandigheden. Medewerkers vinden onder meer dat er te weinig personeel is om de grote bezoekersstromen in goede banen te leiden.
Gevoelig moment
Iedere dag bezoeken ongeveer 30.000 mensen het Louvre, waar onder meer het beroemde schilderij Mona Lisa te zien is. Op jaarbasis gaat het om miljoenen bezoekers. De bonden willen dat meer beveiligers en andere medewerkers worden aangenomen.
De staking komt op een gevoelig moment voor het museum. Dat raakte eerder dit jaar al in opspraak doordat inbrekers er op klaarlichte dag voor tientallen miljoenen aan juwelen konden stelen. Ook klinkt er kritiek op de staat van het gebouw.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading