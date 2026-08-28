Nachtelijke sluiting kanaal 'heel vervelend' voor binnenvaart

DEN HAAG (ANP) - De nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal voor bepaalde schepen is "heel vervelend" voor de binnenvaart, laat een woordvoerster van brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) weten. "Elke nacht acht uur minder varen heeft een grote impact."

Grote binnenvaartschepen en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen vanaf 1 september 's nachts niet door het kanaal varen vanwege personeelstekorten, maakte Rijkswaterstaat donderdagavond bekend. De stremmingen gelden van 22.00 uur tot 06.00 uur.

De maatregel heeft met name gevolgen voor tankers, geeft KBN aan. De tankvaart vaart meestal 24 uur per dag door. Als de sluiting elke nacht geldt, zal dit leiden tot een "flinke dip" in de omzet voor deze schepen, voorziet KBN.

"We vinden het een hele heftige beslissing ineens", aldus de brancheorganisatie. Volgens KBN zijn er ook lichtere maatregelen denkbaar, zoals dat schepen elkaar niet mogen passeren op smalle delen van het kanaal.