Tiener aangeklaagd voor brandstichting bij synagoge in Londen

LONDEN (ANP) - Een 17-jarige jongen is aangeklaagd voor brandstichting bij een synagoge in Londen. In de Britse hoofdstad hebben de afgelopen weken aanvallen op diverse Joodse locaties plaatsgevonden, wat heeft geleid tot extra veiligheidsmaatregelen.

Zaterdagavond werd een brandend voorwerp naar de Kenton United Synagogue gegooid. Het gebedshuis liep daarbij lichte schade op. Er vielen geen gewonden. De jongen en een 19-jarige man werden zondagavond opgepakt. De man is vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

De Londense politie heeft bevestigd dat de afgelopen weken is geprobeerd brand te stichten bij locaties die gelinkt zijn aan de Joodse gemeenschap en tegenstanders van het Iraanse regime. De meeste aanvallen zijn volgens de politie geclaimd door een pro-Iraanse groep, die ook verantwoordelijk zegt te zijn voor andere aanvallen in Europa.