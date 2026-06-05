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Van Dissel wilde met OMT wegblijven van politieke afwegingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 10:43
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DEN HAAG (ANP) - Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis dat het Outbreak Management Team (OMT), waar hij voorzitter van was, zoveel mogelijk zou wegblijven bij afwegingen over bijvoorbeeld het sluiten van terrassen. Volgens hem gaf het OMT vele adviezen, maar waren die alleen medisch van aard en hadden ze bovenal het indammen van de pandemie als doel. Afwegingen over de maatschappelijke gevolgen, lagen volgens Van Dissel nadrukkelijk buiten het OMT.
Nadat het OMT een advies had uitgebracht, moesten maatregelen worden afgewogen door het zogenoemde Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Dat overleg bestond onder meer uit ministeries, gemeenten en de GGD. Binnen het BAO werd gekeken naar de impact van maatregelen. De politiek nam de uiteindelijke beslissing, aldus Van Dissel. "Ik heb ook buitengewoon streng bewaakt dat het buiten het OMT bleef", zei Van Dissel tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie corona.
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