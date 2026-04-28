In bijna heel Nederland verhoogd risico op natuurbrand

DEN HAAG (ANP) - In bijna heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, doordat het al een tijdje niet heeft geregend. In zeker 18 van de 25 veiligheidsregio's is fase 2 van kracht, het hoogste waarschuwingsniveau.

In droge periodes kan een natuurbrand sneller ontstaan en zich onvoorspelbaar ontwikkelen. Hulpdiensten voeren dan extra controles uit. Bezoekers van natuurgebieden wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met vuur en sigarettenpeuken.

Vorige week werd in veel regio's het waarschuwingsniveau verhoogd. Dinsdag gebeurde dat ook in Zeeland en Limburg.

Alleen in het zuiden van Zuid-Holland en de noordoostelijke provincies geldt nog de lagere fase 1. Twee regio's, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, registreren het actuele natuurbrandrisico niet via deze methode.