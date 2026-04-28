Bultrug Timmy onderweg naar de Noordzee

WISMAR (ANP) - Bultrug Timmy, die weken vastlag voor de kust van Duitsland, is onderweg naar de Noordzee. Hij ligt in de waterbak van een schip en wordt naar diepe wateren gebracht, meldt de krant Bild. Eerder op de dag wist het reddingsteam de walvis in de waterbak te krijgen.

Timmy zat sinds eind maart vast in het ondiepe water in de baai van Wismar. De bultrugwalvis krijgt veel aandacht van Duitse en internationale media. Experts hadden het dier al opgegeven. Een laatste reddingspoging werd onder meer opgetuigd door MediaMarkt-oprichter Walter Gunz.

Het schip vaart met een sleepboot langzaam richting de Noordzee. Wetenschappers twijfelen of de bultrug genoeg kracht heeft om in open water te overleven. Volgens Duitse media is Timmy erg verzwakt.