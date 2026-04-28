Bultrug Timmy onderweg naar de Noordzee

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 21:07
anp280426169 1
WISMAR (ANP) - Bultrug Timmy, die weken vastlag voor de kust van Duitsland, is onderweg naar de Noordzee. Hij ligt in de waterbak van een schip en wordt naar diepe wateren gebracht, meldt de krant Bild. Eerder op de dag wist het reddingsteam de walvis in de waterbak te krijgen.
Timmy zat sinds eind maart vast in het ondiepe water in de baai van Wismar. De bultrugwalvis krijgt veel aandacht van Duitse en internationale media. Experts hadden het dier al opgegeven. Een laatste reddingspoging werd onder meer opgetuigd door MediaMarkt-oprichter Walter Gunz.
Het schip vaart met een sleepboot langzaam richting de Noordzee. Wetenschappers twijfelen of de bultrug genoeg kracht heeft om in open water te overleven. Volgens Duitse media is Timmy erg verzwakt.
POPULAIR NIEUWS

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

