AC Milan en Juventus spelen weer 0-0

MILAAN (ANP) - AC Milan en Juventus hebben voor de tweede keer dit seizoen 0-0 gespeeld in de Serie A. Dit keer was San Siro in Milaan het decor van een saaie wedstrijd zonder doelpunten tussen twee grootmachten in het voetbal. Milan en Juventus kunnen als nummers 3 en 4 in de stand een ticket voor deelname aan de Champions League veiligstellen.

Er was wel een goal te zien van de thuisploeg, maar de treffer van Khéphren Thuram werd afgekeurd om buitenspel. Teun Koopmeiners viel halverwege de tweede helft in voor Thuram.

Vlak voor de aftrap werd Ruud Gullit geëerd in San Siro. De voormalige speler van AC Milan is opgenomen in de Hall of Fame van de club. Gullit kreeg tijdens een ceremonie op het veld een zilveren schaal uitgereikt. De ex-international voetbalde zes seizoenen bij AC Milan en won met de club twee keer de Europa Cup I, de voorganger van de Champions League.