Buma legt verantwoordelijkheid bij 5 formerende partijen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 13:08
DEN HAAG (ANP) - Informateur Sybrand Buma vindt dat er een "grote verantwoordelijkheid rust bij de vijf partijen" die hij vrijdag heeft ontvangen. Hij ziet dat er een coalitie gevormd moet worden door een combinatie van meerdere partijen uit het gezelschap van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21. "Er is een beweging nodig om uit alle afgestreepte coalities er toch een te gaan bouwen."
Hij snapt dat het voor partijen niet makkelijk is om van standpunt te veranderen: "Je krijgt bij iedere beweging natuurlijk meteen de wind van voren, ik snap dat het ingewikkeld is."
Buma gaat na het weekend verder in gesprek met de vijf partijen over hoe het nu verder moet.
