Burgemeester Almere sluit woning na explosie en brand

ALMERE (ANP) - De woning aan de Swingstraat in Almere waar in de nacht van zaterdag op zondag een zware aanslag met explosieven werd uitgevoerd, is op last van de burgemeester gesloten. Bij die explosie raakte een 49-jarige man zwaargewond en er brak brand uit.

De woning wordt voor drie maanden gesloten. Ook stelt de burgemeester cameratoezicht in. De maatregelen gelden vanaf maandag.

Burgemeester Hein van der Loo laat weten dat zijn gedachten uitgaan naar de direct betrokkenen bij de brand. "Het is nauwelijks te bevatten wat derden hier opzettelijk hebben aangericht. Dit doet veel met de mensen in de buurt. Deze maatregelen moeten de veiligheid in de buurt zo snel mogelijk helpen herstellen."

De explosie werd rond 02.15 uur gemeld. Door de brand moesten omliggende woningen worden ontruimd. De politie gaat ervan uit dat de explosie en daaropvolgende brand met opzet zijn veroorzaakt. Er is een onderzoek gestart en de politie zoekt getuigen en mensen die beelden hebben.