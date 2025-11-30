Koperdiefstal verstoort treindienst van en naar Noord-Nederland

UTRECHT (ANP) - De treindienst van en naar Noord-Nederland is zeker tot eind maandagochtend verstoord door een poging tot koperdiefstal. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. In ieder geval tot eind maandagochtend rijden er geen treinen van 't Harde naar Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad.

Een woordvoerder van ProRail zegt dat mensen die vanaf Amersfoort komen en naar Zwolle willen, langs 't Harde moeten. "Dat kan door om te reizen via Deventer, maar dan ben je zeker een halfuur verder." Zwolle vormt een belangrijk knooppunt voor treinverkeer naar het noorden van het land. Volgens de zegsman kost het mensen om van of naar Noord-Nederland te reizen "een bak extra tijd". Ook spreekt hij van een "best complexe situatie".

De poging tot koperdiefstal vond zondagavond plaats op het spoor in Zwolle. Een man is aangehouden, volgens ProRail. "Hoewel er niets verwijderd is, is de schade fors", aldus de spoorbeheerder.