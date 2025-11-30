ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koperdiefstal verstoort treindienst van en naar Noord-Nederland

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 23:17
anp301125121 1
UTRECHT (ANP) - De treindienst van en naar Noord-Nederland is zeker tot eind maandagochtend verstoord door een poging tot koperdiefstal. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. In ieder geval tot eind maandagochtend rijden er geen treinen van 't Harde naar Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad.
Een woordvoerder van ProRail zegt dat mensen die vanaf Amersfoort komen en naar Zwolle willen, langs 't Harde moeten. "Dat kan door om te reizen via Deventer, maar dan ben je zeker een halfuur verder." Zwolle vormt een belangrijk knooppunt voor treinverkeer naar het noorden van het land. Volgens de zegsman kost het mensen om van of naar Noord-Nederland te reizen "een bak extra tijd". Ook spreekt hij van een "best complexe situatie".
De poging tot koperdiefstal vond zondagavond plaats op het spoor in Zwolle. Een man is aangehouden, volgens ProRail. "Hoewel er niets verwijderd is, is de schade fors", aldus de spoorbeheerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (6)

België in de ban van seksbeluste gynaecoloog

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

ANP-543370476

PVV-aanhang demonstreert: 36 arrestaties

Loading