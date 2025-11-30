Handbalsters plaatsen zich voor hoofdronde WK na zege op Egypte

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben ook de tweede groepswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De ploeg van bondscoach Henrik Signell was in een uitverkocht Ahoy Rotterdam voor 9000 toeschouwers veel te sterk voor Egypte en won met 37-15. Daarmee verzekerde Oranje zich van een plek in de hoofdronde van het toernooi. Bij rust was het verschil al gemaakt en leidde Nederland met 18-10. Bo van Wetering was met acht treffers topscorer.

Estavana Polman, die bezig is aan haar laatste toernooi voor Oranje en haar tweehonderdste interland speelde, opende in de eerste minuut de score. Door enkele slordigheden aan Nederlandse zijde bleef het scoreverschil met Egypte de eerste helft lang beperkt. Keepster Rinka Duijndam zorgde met een aantal fraaie reddingen dat Egypte niet dichterbij kwam. Vlak voor rust slaagde de ploeg van Signell erin de controle over de wedstrijd te pakken en verder uit te lopen. Dione Housheer nam Oranje in de eerste helft met drie benutte strafworpen bij de hand.

In de tweede helft kwam die voorsprong niet meer in gevaar en bouwde Oranje de score gemakkelijk uit. Kelly Dulfer, die vrijdag tegen Argentinië nog topscorer voor Oranje was, kreeg halverwege de tweede helft na haar derde overtreding een rode kaart en moest het veld verlaten.

Oranje begon het WK vrijdag met een zege op Argentinië (32-25). In de derde en laatste groepswedstrijd neemt de Nederlandse ploeg het dinsdagavond op tegen Oostenrijk, dat ook beide WK-duels wist te winnen. De Oostenrijkse ploeg versloeg Argentinië eerder op zondag met 27-23. De eerste drie landen uit de poule van vier plaatsen zich voor de hoofdronde.

Op het vorige WK in 2023 eindigde Oranje, dat nu minimaal de finaleronde wil halen, als vijfde. Tijdens het WK van 2019 greep Oranje de wereldtitel.