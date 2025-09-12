ECONOMIE
Prins Harry bezoekt Oekraïne om gewonde veteranen te steunen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 9:46
bijgewerkt om vrijdag, 12 september 2025 om 9:48
anp120925071 1
De Britse prins Harry is aangekomen in Oekraïne voor een verrassingsbezoek. Hij is daar vooral om zijn steun te betuigen aan de duizenden gewonde militairen. De prins wil "alles doen wat mogelijk is" om revaliderende militairen te helpen, meldt The Guardian, die hem interviewde in de trein naar Oekraïne.
Prins Harry en zijn team van de Invictus Games Foundation maken in Oekraïne initiatieven bekend om de gewonde militairen te helpen. De Invictus Games Foundation is een stichting onder leiding van de prins die sportevenementen organiseert voor veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt.
De hertog van Sussex legt uit dat het "gemakkelijk is om afgestompt te raken voor wat er gaande is". Dit wordt voor Harry en zijn team de eerste keer dat ze, naar eigen zeggen, "de echte verwoesting van de oorlog zullen zien". Ook staat een ontmoeting gepland met de Oekraïense premier Joelia Svyrydenko.
