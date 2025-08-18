ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz dringt toch aan op bestand in overleg met Trump

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 21:22
anp180825169 1
WASHINGTON (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft tegenover de Amerikaanse president Donald Trump aangedrongen op een wapenstilstand in Oekraïne. Trump verklaarde eerder zo'n bestand overbodig te vinden, maar daar is Merz het niet mee eens.
"Ik kan me niet voorstellen dat de volgende bijeenkomst plaatsvindt zonder een staakt-het-vuren", zei Merz. Hij herhaalde daarmee het standpunt van de Europese bondgenoten van Oekraïne. "Laten we daaraan werken en proberen om Rusland onder druk te zetten."
Trump wilde voorheen ook een bestand, maar bedacht zich na zijn overleg met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska. Hij zei tegen Merz dat hij al meer gewapende conflicten heeft opgelost zonder een tussentijdse wapenstilstand.
Vorig artikel

Trump: grote stap dat Rusland instemt met veiligheidsgaranties

Volgend artikel

Burgemeester Deurne spreekt van intrieste dag na afbranden huizen

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden