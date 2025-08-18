Merz dringt toch aan op bestand in overleg met Trump

WASHINGTON (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft tegenover de Amerikaanse president Donald Trump aangedrongen op een wapenstilstand in Oekraïne. Trump verklaarde eerder zo'n bestand overbodig te vinden, maar daar is Merz het niet mee eens.

"Ik kan me niet voorstellen dat de volgende bijeenkomst plaatsvindt zonder een staakt-het-vuren", zei Merz. Hij herhaalde daarmee het standpunt van de Europese bondgenoten van Oekraïne. "Laten we daaraan werken en proberen om Rusland onder druk te zetten."

Trump wilde voorheen ook een bestand, maar bedacht zich na zijn overleg met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska. Hij zei tegen Merz dat hij al meer gewapende conflicten heeft opgelost zonder een tussentijdse wapenstilstand.