Burgemeester: geef zoekers naar vermiste kinderen de ruimte

BEERTA (ANP) - Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van het Groningse Oldambt, roept het publiek op om de hulpverleners die zoeken naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) uit Beerta de ruimte te geven.

"Twee kinderen zijn vermist vanuit onze gemeente, vanuit Beerta. Wat voelen we met elkaar de spanning. En wat hopen we dat ze snel en in goede gezondheid worden teruggevonden", schrijft Sikkema op Facebook.

De burgemeester sprak in Beerta met organisaties en inwoners. "Dit raakt ons allemaal. Dus laten we naar elkaar blijven omkijken. Naar kinderen, naar dorpsgenoten, naar elkaar. En laten we blijven hopen op een goede afloop. Er gaat veel rond - verhalen, zorgen, vragen. Begrijpelijk. Maar laten we ruimte houden voor de mensen die hun werk nu moeten doen", aldus Sikkema.