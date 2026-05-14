Burgemeester Kyiv: grote aanval op hoofdstad

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 5:35
KYIV (ANP) - De Oekraïense hoofdstad Kyiv heeft te maken met een grote Russische aanval, meldt de burgemeester van de stad, Vitali Klitsjko. "De vijand valt Kyiv aan met drones en ballistische raketten", schrijft de burgemeester op Telegram.
Negen mensen zijn door de aanval in het ziekenhuis beland, meldt de burgemeester. In totaal raakten elf mensen gewond.
De aanvallen hebben onder meer een vijf verdiepingen tellend woongebouw beschadigd. Ook zou er een gebouw zijn beschadigd en ingestort, waarbij mensen onder het puin vast zijn komen te zitten. Het is niet duidelijk of het om hetzelfde gebouw gaat.
Woensdag doodde een aanval met "minstens 800 Russische drones" zes mensen en raakten tientallen anderen gewond, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
