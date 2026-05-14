Trump en Xi starten ontmoeting in Beijing met handdruk

BEIJING (ANP) - De Chinese leider Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag met een handdruk in Beijing verwelkomd. De twee leiders zijn bij elkaar gekomen voor een topontmoeting over onder meer Iran, handel en Taiwan.

Xi begroette Trump in de Grote Hal van het Volk even na 10.00 uur lokale tijd. Vergezeld door Trump schudde Xi de hand van verschillende Amerikaanse functionarissen, waaronder minister van Defensie Peter Hegseth en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.

Een Chinees militair orkest speelde vervolgens het Amerikaanse volkslied, The Star-Spangled Banner, gevolgd door het Chinese volkslied, terwijl kanonnen werden afgevuurd. Schoolkinderen die met Amerikaanse en Chinese vlaggen zwaaiden, scandeerden "welkom, welkom" toen Trump en Xi langs hen liepen op het plein.

De twee leiders zullen vanavond genieten van een staatsbanket in de hal, en Trump zal de historische Tempel van de Hemel bezoeken, een werelderfgoedlocatie waar Chinese keizers ooit baden voor een goede oogst.