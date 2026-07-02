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Burgemeester Kyiv noemt Russische aanval grootste tot dusver

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 10:49
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KYIV (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De burgemeester van Kyiv heeft de aanval op de Oekraïense hoofdstad de grootste tot dusver in de oorlog met Rusland genoemd. "Morgen, 3 juli, is uitgeroepen tot dag van rouw in Kyiv, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de meest omvangrijke aanval van de vijand op de hoofdstad", stelt Vitali Klitsjko op sociale media.
Rusland nam de stad volgens de Oekraïense autoriteiten 's nachts onder vuur met drones en raketten. Er vielen volgens de burgemeester zeker dertien doden en 86 mensen raakten gewond. Inwoners zochten een veilig heenkomen in ondergrondse metrostations. Oekraïne verwijt de Russische krijgsmacht doelbewust woongebouwen en burgerinfrastructuur te beschieten en daarmee oorlogsmisdrijven te plegen.
Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat een grote aanval is uitgevoerd en zegt dat daarbij de defensie- en energiesector zijn bestookt. Het ministerie noemt dat een reactie op Oekraïense aanvallen op Rusland.
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