Storing Maasstad Ziekenhuis voor groot deel verholpen

ROTTERDAM (ANP) - De ICT-storing waar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds woensdagochtend mee kampt, is voor een groot deel verholpen. Dat meldt het ziekenhuis donderdag. "Maar nog niet alles werkt zoals wij dat graag zouden willen", staat op de site.

Wel is het ziekenhuis telefonisch weer bereikbaar. Donderdag zijn poliklinieken ook weer opengegaan. De spoedeisende hulp blijft nog gesloten.

De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Het Maasstad Ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van een hack en dat patiëntgegevens niet in gevaar zijn.