ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Storing Maasstad Ziekenhuis voor groot deel verholpen

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 10:59
anp020726067 1
ROTTERDAM (ANP) - De ICT-storing waar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds woensdagochtend mee kampt, is voor een groot deel verholpen. Dat meldt het ziekenhuis donderdag. "Maar nog niet alles werkt zoals wij dat graag zouden willen", staat op de site.
Wel is het ziekenhuis telefonisch weer bereikbaar. Donderdag zijn poliklinieken ook weer opengegaan. De spoedeisende hulp blijft nog gesloten.
De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Het Maasstad Ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van een hack en dat patiëntgegevens niet in gevaar zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

189747141_m

Energierekening stijgt vanaf vandaag voor veel huishoudens: dit verandert er en dit kun je doen

ANP-562435703

Gezin dat helemaal geen slachtoffer toeslagenschandaal was kreeg toch 7 ton

Global_billionaires

In deze landen wonen de meeste steenrijke mensen

IMG_4238

Dit verdienen spelers van Oranje: Virgil van Dijk 57.500 per dag, 40 euro per minuut

47386764_m

De verborgen rekening van de hittegolf: dit gaat het jou kosten

173149035_m

Werken in de hitte: dit zijn je rechten als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt

Loading