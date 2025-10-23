Burgemeester legt beperkingen op aan demonstratie XR op Schiphol

HAARLEMMERMEER (ANP) - Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer legt beperkingen op aan de demonstratie vrijdag van Extinction Rebellion (XR) op luchthaven Schiphol. De demonstratie mag bij minder dan tweehonderd mensen alleen plaatsvinden op het Jan Dellaertplein voor Schiphol Plaza en bij meer dan tweehonderd mensen op het plein bij het Hilton Hotel.

"Omdat er geen informatie over de aard en grootte van de actie met ons is gedeeld en omdat in het verleden demonstraties van XR op de luchthaven uit de hand zijn gelopen, heb ik beperkingen aan de demonstratie gesteld", aldus Schuurmans. Volgens de burgemeester is het aangewezen Jan Dellaertplein zichtbaar voor publiek, maar kan ook de veiligheid worden gewaarborgd. "Deze plek is door een uitspraak van de rechter uit 2019 ook aangewezen als dé demonstratielocatie tot maximaal tweehonderd personen."

De burgemeester spreekt van zware omstandigheden op de luchthaven door storm Benjamin. "Veel vluchten zijn en worden geannuleerd. Medewerkers van de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en de Koninklijke Marechaussee werken onder grote druk, met mogelijk veel gestrande passagiers in een zeer beperkte ruimte."

Uitsluitend protesteren op aangewezen locatie

Ze roept demonstranten op om uitsluitend te protesteren op de aangewezen locatie en de aanwijzingen van de Koninklijke Marechaussee op te volgen. "Wij gaan ervan uit dat de XR-demonstranten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent ook dat zij oog hebben voor de belangen en veiligheid van álle mensen die op Schiphol aanwezig zijn."

XR laat weten niet te kunnen zeggen waar en met hoeveel mensen ze komen demonstreren. Er is wel contact geweest met de gemeente. Wat precies besproken is, wist de woordvoerder niet. Een plek voor het Hilton Hotel vindt de woordvoerder onlogisch. "We demonstreren tegen veelvliegers, niet tegen veelslapers. We doen dat op een leuke, creatieve en in het oog springende manier. Helemaal niet gewelddadig."