Burgemeester Luik: explosie bij synagoge 'daad van antisemitisme'

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 11:59
LUIK (ANP/BELGA) - De burgemeester van het Belgische Luik, Willy Demeyer, noemde de aanval bij een synagoge in de nacht van zondag op maandag een "extreem gewelddadige daad van antisemitisme, die in strijd is met de Luikse traditie van wederzijds respect." Bij de explosie vielen geen gewonden. Wel zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen, evenals de ramen van gebouwen ertegenover.
Volgens Demeyer is het "onaanvaardbaar dat we conflicten van buitenaf naar onze stad importeren". Daarmee verwijst hij volgens omroep VRT naar de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, en andere conflicten in het Midden-Oosten.
De afdeling terrorismebestrijding van de politie doet onderzoek en heeft de straat afgesloten.
Beveiliging versterkt
Premier Bart De Wever reageerde maandagochtend op X. "Antisemitisme is een aanval op onze waarden en op onze samenleving en moeten we ondubbelzinnig bestrijden", schrijft hij. "We zijn solidair met de Joodse gemeenschap in Luik en in het hele land."
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, wordt de beveiliging op soortgelijke plekken versterkt. Quintin brengt maandagmiddag een bezoek aan Luik.
