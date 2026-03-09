ECONOMIE
EU wil defensiepartnerschappen met Australië, IJsland en Ghana

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 11:57
BRUSSEL (ANP) - De EU is van plan de komende dagen een zogeheten partnerschap voor defensie te ondertekenen met Australië, IJsland en Ghana. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag in een toespraak op een conferentie van EU-ambassadeurs. De EU sloot eerder al soortgelijke partnerschappen met Canada en het Verenigd Koninkrijk.
Een defensiepartnerschap is een vereiste als een non-EU-land mee wil dingen naar een EU-miljardenfonds voor defensie-investeringen. In december werd Canada het eerste land dat niet bij de EU hoort of daartoe economisch wordt gerekend dat toegang kreeg tot het zogeheten SAFE-fonds van 150 miljard euro.
"Er zijn nog veel meer geïnteresseerde landen die bij ons aankloppen", zei Kallas. Hoewel er met het VK ook een defensiepartnerschap is, zijn onderhandelingen voor de Britten om gebruik te maken van SAFE, nog op niets uitgelopen.
Behalve over een defensiepartnerschap is de EU ook met Australië aan het onderhandelen over een vrijhandelsakkoord.
