Omroepbaas Oostenrijk vlak voor Songfestival weg om #MeToo

WENEN (ANP) - De directeur van de Oostenrijkse omroep ORF is per direct afgetreden, twee maanden voor het Eurovisie Songfestival dat de omroep organiseert. Dat heeft de ORF maandag bekendgemaakt. Roland Weissmanns vertrek volgt op een beschuldiging van seksuele intimidatie aan zijn adres, laat de omroep weten.

De 57-jarige Weissmann ontkent de beschuldigingen, schrijft ORF. Zijn advocaat zegt in een verklaring dat de raad van bestuur hem een deadline had gegeven van een paar dagen om terug te treden. Weissmann was bereid "concessies te doen om schade aan het bedrijf te voorkomen", aldus het statement.

Het aftreden van Weissmann komt op een gevoelig moment voor de omroep. In mei is Oostenrijk gastheer voor het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat vindt plaats van 12 tot en met 16 mei. Er is al veel discussie geweest over de komende editie van het songfestival vanwege de deelname van Israël. Onder meer Nederland heeft besloten het evenement dit jaar te boycotten.