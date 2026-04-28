Finland en Estland melden vertraging Amerikaanse wapens

HELSINKI (ANP/RTR) - De levering van Amerikaanse wapens aan Europese landen hapert, merken Finland en Estland. Nu de Verenigde Staten oorlog voeren met Iran, krijgen wapenzendingen voor het Midden-Oosten voorrang, zeggen de presidenten van de twee landen aan de grens met Rusland.

De VS hebben Europese bondgenoten gewaarschuwd voor vertraging, meldden Estland en Litouwen eerder. Ook Polen sloot oponthoud niet uit. De VS en medestanders als Israël en de Golfstaten jagen er sinds het uitbreken van de oorlog eind februari grote hoeveelheden aan bijvoorbeeld luchtverdedigingsraketten en precisiemunitie doorheen.

Daardoor moeten Europese landen wachten op hun bestellingen, zeiden de Finse president Alexander Stubb en zijn Estse collega Alar Karis dinsdag. Zo krijgt Estland HIMARS-langeafstandsraketten later. "Een teken dat we veel, veel sneller onze eigen defensie-industrie moeten ontwikkelen", meent Karis.

Het Nederlandse ministerie van Defensie wil niet zeggen of het ook vertraging ondervindt.