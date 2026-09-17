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Merz naar campagnebijeenkomst voor verkiezingen Berlijn

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 20:41
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BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft achter gesloten deuren campagne gevoerd voor de aankomende verkiezingen in stadstaat Berlijn. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe in het hoofdkwartier van zijn christendemocraten.
Merz vergezelde kandidaat Stefan Evers. Die trad aan als CDU-aanvoerder nadat zittend burgemeester Kai Wegner, een partijgenoot, in juli zijn kandidatuur introk.
De bondskanselier heeft zijn eigen populariteit dit jaar zien kelderen en is eerder uitgejouwd bij een campagnestop in Mecklenburg-Voor-Pommeren. In aanloop naar de deelstaatverkiezing in Saksen-Anhalt, waar de uiterst rechtse AfD uiteindelijk won, hield hij zich op de achtergrond.
De CDU hoopt bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn nog wel op winst. De christendemocraten staan er in peilingen net onder Die Linke. De burgemeester, een functie die in Berlijn vergelijkbaar is met deelstaatpremier, wordt niet rechtstreeks gekozen. Daar stemt het regionale parlement later over.
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