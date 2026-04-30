Burgemeester Peel en Maas vraagt mensen weg te blijven van brand

KESSEL (ANP) - Burgemeester Bob Vostermans van Peel en Maas roept inwoners van zijn gemeente op weg te blijven bij de Heldense Bossen. In dat gebied tussen Kessel en Helden woedt momenteel een grote natuurbrand. "Het is daar niet veilig. Geef hulpdiensten de ruimte hun werk te doen."

In de loop van de ochtend krijgt de brandweer ondersteuning van een blushelikopter van Defensie. Dat kan voor geluidshinder zorgen in het zuidoosten van de gemeente Peel en Maas, waarschuwt de gemeente. Ook kunnen dieren ervan schrikken.

Tijdens de bluswerkzaamheden is het gevaarlijk om in het bos te komen aan de oostkant van camping De Heldense Bossen. Ook de veiligheidsregio waarschuwt uit dit gebied te blijven. De toegangswegen worden afgezet.