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Burgemeester Seoul veroordeeld om illegaal betaalde peilingen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 10:07
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SEOUL (ANP) - De burgemeester van Seoul, Oh Se-hoon, is veroordeeld voor het illegaal laten financieren van peilingen. Hij heeft een boete gekregen van 10 miljoen won (bijna 6000 euro). De burgemeester heeft volgens de rechter opdracht gegeven opiniepeilingen uit te laten voeren in de aanloop naar de tussentijdse burgemeestersverkiezingen in 2021, schrijft The Korea Times. Hij zou een trouwe aanhanger hebben gevraagd de kosten te dekken.
De uitspraak is volgens Koreaanse media een grote tegenslag voor Oh. Bij een veroordeling en boete van meer dan 1 miljoen won worden gekozen functionarissen volgens de Koreaanse wet uit hun ambt gezet. Het is de verwachting dat Oh in hoger beroep gaat.
De burgemeester ontkent elke vorm van wangedrag. Hij zegt nooit om de betaling van de peiling te hebben gevraagd en ook niet te hebben geweten dat zijn aanhanger de kosten had gedekt. Volgens aanklagers wilde Oh peilingen die lieten zien dat hij zijn rivaal Na Kyung-won kon verslaan bij de voorverkiezingen.
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