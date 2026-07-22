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Libanese premier bezoekt proefgebied in Zuid-Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 10:09
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ZAWTAR EL GHARBIYEH (ANP/AFP) - De Libanese premier Nawaf Salam heeft woensdag een van de "proefgebieden" in het zuiden van Libanon bezocht. Hij zei er te werken aan een "volledige Israëlische terugtrekking" uit bezet gebied. Daarvoor zou hij alle politieke en diplomatieke middelen inzetten.
Libanese media spreken van een verrassingsbezoek van Salam en andere functionarissen. Ook minister van Defensie Michel Menassa zou onderdeel zijn geweest van de delegatie.
Dinsdag verklaarden de Libanese autoriteiten dat Israël zich had teruggetrokken uit een proefgebied in het zuiden van Libanon. Dat werd eerder afgesproken in een akkoord tussen de twee landen. Het Libanese leger moet er laten zien dat het in staat is een eerder gesloten staakt-het-vuren te handhaven, ondanks de aanwezigheid van Hezbollah. Die gewapende groepering onderhandelde niet mee.
Vrijwel direct werden Israëlische beschietingen gemeld in de buurt van het gebied. Libanon zei dat de aanval de uitvoering van de proef belemmerde.
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