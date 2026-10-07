Hangt er bij jou een cv-ketel van een jaar of tien? Dan is de kans groot dat je hem na 2029 moet vervangen. Een nieuwe gasketel van zo'n €2.000 is dan volgens het kabinet in veel gevallen niet meer genoeg.

Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan schreef woensdag in een Kamerbrief dat de slimme hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard moet worden als je ketel aan vervanging toe is. Volgens de NOS ben je dan na subsidie al snel zo'n €6.000 kwijt. Maar niet elke woning valt eronder.

Pas bij vervanging, niet eerder

De norm geldt alleen als je de ketel vervangt. Zolang je bestaande ketel het doet, mag hij volgens de NOS gewoon blijven hangen. Gaat hij kapot of is hij versleten, dan voldoet een gewone gasgestookte cv-ketel niet meer.

Een volledig elektrische warmtepomp mag ook. In de brief zegt de minister dat het kabinet die zelfs liever ziet, daar waar het kan. Kies je voor een hybride, dan moet die wel 'slim' zijn: hij moet kunnen verwarmen buiten de piekuren op het stroomnet of als de stroom goedkoop is, meldt vakblad Warmte365.

Zolang je ketel het doet, mag hij gewoon blijven hangen.

Het is nog een plan, geen wet

Vastgelegd is er nog niets. Volgens Warmte365 werkt het kabinet de regeling verder uit na de klimaatbesluiten van het voorjaar van 2027. De consultatie en de behandeling in het parlement staan gepland voor de zomer en het najaar van 2027. De aangepaste bouwregels moeten medio 2028 verschijnen. Volgens de minister is 2029 de vroegst mogelijke start, schrijft RTV Focus Zwolle.

Helemaal nieuw is het plan niet. In 2022 wilde het kabinet-Rutte IV de hybride warmtepomp al vanaf 2026 verplicht stellen. Onder het kabinet-Schoof ging dat plan van tafel, omdat PVV, NSC, VVD en BBB de kosten voor huishoudens te hoog vonden.

Zo oud is jouw ketel in 2029

Een goed onderhouden cv-ketel gaat volgens de Consumentenbond gemiddeld zo'n 15 jaar mee, schrijft installateur Stemper. Bij een enquête onder 7.000 mensen hield ruim de helft het met de vorige ketel 15 jaar of langer uit.

Een ketel uit 2014 is in 2029 dus vijftien jaar oud. Een ketel uit 2019 is dan tien. De Consumentenbond raadt aan om vanaf een ketelleeftijd van tien jaar rekening te houden met vervanging en er alvast geld voor opzij te zetten. Met de nieuwe norm in het vooruitzicht wordt dat potje een stuk groter.

De rekensom: vier keer zo duur

De NOS rekent voor dat een hybride warmtepomp inclusief installatie al gauw €8.000 kost, tegen €2.000 voor een cv-ketel. Met de bestaande subsidies kom je op ongeveer €6.000.

Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt onderscheid tussen twee situaties, meldt RTV Focus Zwolle. Kan je huidige ketel blijven hangen, dan kost een hybride ongeveer €6.200. Moet de ketel ook vervangen worden, dan loopt het op tot ongeveer €8.300. In het rekenvoorbeeld van VEH gaat er zo'n €2.125 subsidie af. Dan houd je circa €4.075 of €6.175 over.

Bij een kapotte ketel zit je in die tweede situatie. Vergeleken met alleen een nieuwe ketel van €2.000 betaal je dan ruim €4.000 meer. Let op: dat subsidiebedrag geldt nu, niet per se in 2029. Hoe de subsidie al in 2027 verandert, lees je in Twijfel je over een warmtepomp? Wachten tot 2027 kan je ruim €1.100 subsidie kosten.

Daar staat wel een lagere energierekening tegenover. VEH rekent met deze besparing per jaar:

Tussenwoning: ongeveer €470

Hoekwoning: €590

Twee-onder-een-kapwoning: €680

Vrijstaande woning: €1.030

Hoeveel jij echt bespaart, hangt af van je isolatie, je gasverbruik, de energieprijzen en het type warmtepomp. Volgens VEH verdien je een hybride nu in ongeveer tien jaar terug, aldus de NOS. Wat de belastingschuif van 2027 betekent voor huishoudens met een ketel of een warmtepomp, lees je in Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit.

Zodat je weet dat als je ketel aan vervanging toe is er een kostenpost is en dat je daar rekening mee kunt houden. - Minister Boekholt-O'Sullivan tegen de NOS. Ze erkent dat €6.000 voor veel mensen "verschrikkelijk veel geld" is.

Deze woningen vallen er (voorlopig) buiten

Niet iedereen krijgt met de plicht te maken. Dit zijn de uitzonderingen die tot nu toe genoemd worden:

Warmtenet: volgens de Rijksoverheid geldt de norm alleen voor woningen die niet op een warmtenet zijn of worden aangesloten.

volgens de Rijksoverheid geldt de norm alleen voor woningen die niet op een warmtenet zijn of worden aangesloten. Appartementen: daar is vaak te weinig ruimte voor een warmtepomp.

daar is vaak te weinig ruimte voor een warmtepomp. Monumenten: voor een warmtepomp bij een beschermd pand heb je een vergunning nodig.

voor een warmtepomp bij een beschermd pand heb je een vergunning nodig. Nieuwbouw van na 2018: die woningen worden niet meer standaard op het gasnet aangesloten, schrijft Huis aan Huis Enschede.

Hoe vast die uitzonderingen zijn, verschilt per bron. De NOS schrijft dat bewoners van appartementen en monumenten niet hoeven over te stappen. Volgens RTV Focus Zwolle gaat het om een voorlopige uitzondering bij de start in 2029. Huis aan Huis Enschede spreekt van een mogelijke uitzondering en meldt dat de precieze doelgroep nog wordt onderzocht.

Komt er bij jou in de wijk een warmtenet, dan hoef je straks waarschijnlijk geen hybride te kopen.

Wat je nu kunt doen